“Renato Sanches infelice a Parigi | Milan pronta a cogliere l’occasione in estate | Primapagina”

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Il tempo e il campo sono gli unici giudici per gli affari di mercato, ma al momento sembrano essere impietosi con. Tutti ricordano la scorsae il lungo inseguimento del, che aveva individuato nel portoghese il nome giusto per sostituire Franck Kessie. I rossoneri avevano aspettato a lungo, tanto da perdere anche la possibilità di lavorare all’arrivo di Enzo Fernandez. Manon ha scelto di trasferirsi ao, bensì al Paris Saint-Germain, che offriva un contratto più ricco (5 milioni netti l’anno più 2 di bonus) rispetto a quello proposto dal Diavolo. Tuttavia, questa scelta non si è rivelata vantaggiosa come sperato, poiché il classe ’97 ha avuto solo 17 presenze complessive finora di cui appena 4 da titolare a causa della feroce concorrenza e delle ...

Era il prescelto per prendere il posto di Franck Kessie ma alla fine,ha deciso di rimanere in Ligue 1, cedendo al corteggiamento del Psg di Galtier e Campos, che tanto bene lo ...'Mal di pancia' perin casa Paris Saint - Germain . Rientrante da un infortunio, il centrocampista portoghese chiede maggiore spazio per esprimere il suo potenziale. Ne ha parlato ai microfoni de L'Equipe. ...

Renato Sanches già pentito del PSG "Non sono contento, voglio giocare di più" Milan News

Renato Sanches: “Non sono contento, vorrei giocare di più” Alfredo Pedullà

Obiettivo del Milan in estate, poco utilizzato al PSG. Renato Sanches: "Non sono contento" TUTTO mercato WEB

Milan, Renato Sanches ti rimpiange Galtier non gli dà spazio | News Pianeta Milan

Milan, senti Sanches: 'Non sono contento' | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

In estate sarebbe potuto diventare un nuovo centrocampista del Milan. Era il prescelto per prendere il posto di Franck Kessie ma alla fine, Renato Sanches ha deciso di rimanere in Ligue 1, cedendo al ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...