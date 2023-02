Regione Lazio e Giubileo 2025 | Rocca incontra monsignor Fisichella

Leggi su iltempo

(Di giovedì 2 febbraio 2023)e accoglienza dei pellegrini, ma anche sicurezza, sanità e trasporto regionale. Questi i temi trattati nel cordiale incontro, tenutosi questa mattina, tra il candidato alla Presidenza alladel centrodestra, Francesco, e S.E.RRinoha sostenuto la centralità per Roma e ildel, rimarcando l'importanza di un'accoglienza efficace per i milioni di pellegrini previsti, con particolare attenzione ai disabili e alle persone più fragili. "Un incontro importante e di grande ispirazione per tracciare una rotta chiara verso l'obiettivo di un prossimo...