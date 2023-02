Regionali | ma la sanità? La Lombardia e l’Italia hanno bisogno di nuove proposte

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Accetto ogni discussione civile sui vaccini. Accetto ogni posizione politica contrapposta da idee chiare e certe. Financo accetto l’inesattezza della scienza spesso urlata e ritrattata – “è poco più di una influenza” – di un signore che ci tiene compagnia tutte le domeniche sera dal contenitore pubblico pagato da tutti. Non accetto invece il fatto che niente sia stato fatto di reale dai politici, dagli amministratori e dai medici per cambiare il sistema in modo da poter curare tutti allo stesso modo. E ho detto curare. Perché le persone dimenticano, come tuttidimenticato medici Onesti come Francesco Zambon. Il mio compito è di far tornare la memoria. Poi ognuno sceglie, in base alle proprie capacità. Perché ormai tra pochi giorni ci saranno le elezioni in Regioneche è di esempio per tutte le regioni visto che vi risiede un sesto dei ...