Regionali Lazio | il candidato del centrodestra Rocca in redazione a Leggo

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Francesco, ex presidente della Croce Rossa edelper la presidenza alla Regione, dalle bozze che stanno circolando per la riforma dell'autonomia differenziata ...

La mobilità dellascia molto a desiderare, cosa c'è nel suo programma 'L'allargamento della via Salaria per collegare meglio Rieti, l'intervento del doppio binario della Roma - Viterbo, il ...Quando si vota ine Lombardia e chiusura delle scuole Per le elezionidie Lombardia si voterà in due giornate: domenica 12 e lunedì 13 febbraio . Ciò significa che i locali ...

Regionali Lazio, D'Amato candida gli attivisti di Spin Time ma grida ai (finti) fascisti Il Tempo

Lazio, le proposte per il digitale alle elezioni regionali WIRED Italia

Regionali Lazio, Salvini lancia Rocca. È scontro con D'Amato: «Con noi grandi risultati» ilmessaggero.it

Elezioni regionali in Lazio e Lombardia, organismi e compiti delle Regioni TGCOM

Liste d'attesa da ridurre, sviluppo delle infrastrutture (dalla metropolitana al porto di Civitavecchia), sì al termovalorizzatore - per «ripulire Roma dalla monnezza e trasformare ...Francesco Rocca, ex presidente della Croce Rossa e candidato del centrodestra per la presidenza alla Regione Lazio, dalle bozze che stanno circolando per la riforma dell’autonomia ...