Re Carlo in caduta libera | un paese del Commonwealth lo cancella dalle banconote

Leggi su dilei

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Le cattive notizie non finiscono mai per Re, che ogni giorno deve fare i conti con unnel quale, la monarchia stessa, è un argomento scottante, che piace a sempre meno persone. I fischi, le proteste, gli attacchi mediatici, l’uscita di scena della Regina Elisabetta ha messo in discussione un’istituzione che, per troppo tempo, è stata data per scontata, ma che da anni non gode più di ottima salute. La tensione è maggiore soprattutto nei paesi del, ricchezza e forza per la Corona, ma che sono pronti a staccarsi. Un gesto plateale è stato fatto proprio da uno di essi, che ha deciso di non volere piùsulle proprie. L’Australia dice addio a Re: l’imbarazzo per la Corona Questo colpo di scena non se lo sarebbe aspettato proprio nessuno: la ...