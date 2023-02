(Di giovedì 2 febbraio 2023) Le caricature non hanno mai risparmiato Joseph. Né da cardinale, né da Pontefice, né da Papa emerito e perfino ora che è morto. A un mese dalla sua scomparsa, avvenuta il 31 dicembre 2022 nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano dove si era ritirato da Papa emerito, l’immagine diXVI è ancora offuscata da ricostruzioni totalmente infondate.era un uomo introverso, mite, raffinatissimo e autenticamente attento all’altro, chiunque egli fosse. Un uomo che sapeva ascoltare e che preferiva il colloquio con i singoli ai bagni di folla, più affini al suo immediato e “amato predecessore”, san Giovanni Paolo II, e al suo successore, Papa Francesco. Undiè stato fatto da monsignor Franco Camaldo, legato da un’antica amicizia al futuro ...

"Nella sua stessa opera Gesù di Nazaret papaci ha che detto che le Beatitudini sono come una "biografia interiore" di Gesù, undella sua figura" in cui lo stesso Signore "è il ...... in "Arrivederci, Benedetto", ricorda con gratitudine il coraggio, l'intelligenza e l'umiltà del Papa emerito Joseph, mancato il 31 dicembre scorso. Nella sezione musica, il- ...

Ratzinger, il ritratto autentico di un amico fraterno: così era davvero Benedetto XVI Il Fatto Quotidiano

Un ritratto tra pubblico e privato - L'Osservatore Romano L'Osservatore Romano

Un mese fa la morte di Benedetto XVI. «Un Papa moderno, quasi illuminista» Avvenire

Ladaria: tutta la vita di Benedetto XVI spesa per far conoscere Gesù Avvenire

Ritratto del papa che se ne andò «senza scappare» Il Sole 24 ORE

Dal filosofo Borghesi un originale ritratto di Ratzinger: "Ha avuto la capacità di mettere in dialogo cristianesimo e liberalismo moderno" ...Un «Papa moderno» dal pensiero quasi «illuminista». È un ritratto in controtendenza con certa narrativa dominante quello che il filosofo Massimo Borghesi traccia di Benedetto XVI, a un mese esatto dal ...