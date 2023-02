Rai | riassetto a Milano | pronto un accordo sulla vecchia Fiera

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Sembraa trovare una sua definizione il trasferimento della Rai dinegli edifici della Fondazione. Ai piani alti di Viale Mazzini – spiega Il Sole 24 Ore – si punta a stingere i tempi e ad arrivare a un ok finale quest’anno. E’ nel corso del CdA del 25 gennaio che L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

... Marcello Foa, giornalista e docente universitario, presidente delladal 2018 al 2021, che nel ... la fase di crisi della globalizzazione si è sommata a undei poteri dell'economia. Sullo ...La sua uscita dallo scenario politico determina undegli equilibri innescando uno scontro ... volto televisivo di Linea Blu suUno. I centristi di Carlo Calenda e Matteo Renzi dicono che ...

Rai, riassetto a Milano: pronto accordo sulla vecchia Fiera Calcio e Finanza

Morning note: economia e finanza dai giornali Borsa Italiana

Dal maxi-polo energetico alla cessione delle farmacie e Kos, tutte le ... Milano Finanza

Rai, il contratto di servizio scomparso dai radar e la presidenza della ... Key4biz.it

Zelensky a Sanremo. Perché è no! La banalizzazione del male Lo Speciale

Sul tavolo del fondo di Ravanelli fioccano i dossier. Dal riassetto nei business della sanità all'asta per Edison e l'uscita da Iren Acqua. Passando per l'aggregazione con Rai Way e M4. Fino al lancio ...