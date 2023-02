“Ragazze elettriche” | ecco la serie tratta dall’omonimo bestseller

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Svelato il primo teaser Il 31 marzo, arriva su Prime Vido, l’attesa(The Power) di cui è stato svelato nelle ultime ore il teaser trailer. L’emozionante thriller globale prodotto da SISTER (Chernobyl) è basato sul premiato romanzo della scrittrice britannica Naomi Alderman. Leggi anche: “Bridgerton”: uno degli storici personaggi esce dal cast La produzione sarà disponibile in esclusiva su Prime Video da venerdì 31 marzo, con nuovi episodi disponibili ogni settimana sino al finale di stagione previsto il 12 maggio. Il mondo dicorrisponde al nostro tranne che per un piccolo scherzo della natura. Improvvisamente, e senza preavviso, le adolescenti sviluppano il potere di folgorare gli altri a piacere.segue ...

Guardate il primo trailer ufficiale e scoprite la data d'uscita della nuova serie televisiva in arrivo su Prime Video.