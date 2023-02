Radical Motorsport SR10 XXR | leggera e più veloce

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Leggerezza nella carrozzeria, potenza nel motore. La nuova vetturaXXR ha queste caratteristiche nel suo DNA. L’azienda inglese specializzata in vetture da track-day omologabili anche per la strada ha presentato dunque la sua ultima creazione. Il modello è un aggiornamento dellalanciata nel 2020 e prodotta in 100 esemplari per tutto