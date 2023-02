Quattro nuove basi Usa in Asia | il piano di Biden per blindare l’Indo-Pacifico

Leggi su it.insideover

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Trattative in corso per, in primis il Mar Cinese Meridionale, dalle mire della Cina. Gli Stati Uniti vogliono rafforzare la cooperazione militare con le Filippine e puntare sumilitari dislocate in questo Paesetico. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, la mossa di Washington punterebbe a rinforzare la presenza nella InsideOver.