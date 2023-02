Quanto inquina internet e quanto inquinano gli smartphone?

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Si tratta di domande che non ci facciamo mai, convinti che la nostra presenza in rete non abbia un impatto a livello ambientale. Sapete, però, che l’invio di una mail produce CO2? E cheha una vera e propria impronta di carbonio? O che produrre e estrarre critpovalute – coi bitcoin in prima fila –? Il mondo digitale e tutto ciò che ne fa parteeccome ed è opportuno – una volta compresa la cosa – capireloe quali sono le azioni che quotidianamente compiamo senza avere la minima idea dell’impatto ambientale che possono avere. A differenza, ad esempio, della produzione di rifiuti nella vita reale – di cui tutti abbiamo ...