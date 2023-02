Qualificazioni Mondiali | Italia-Macedonia del Nord si giocherà a Catania il 1° marzo alle 20 30

Leggi su seriea24

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Siil primo2023, con fischio d’inizio20.30 al Paladi, impianto da 5.000 posti a sedere, la terza e penultima gara degli Azzurri nel Main Round di Qualificazione al Mondiale del 2024 contro ladel. La Nazionalena di futsal, dopo il pari all’esordio in casa dei macedoni (3-3 a Skopje) si è imposta con un netto 6-1 sulla Svezia nella gara giocata al PalaJacazzi di Aversa lo scorso 9 novembre, salendo in testa al girone con 4 punti. Quello in terra siciliana sarà uno snodo cruciale per Musumeci e compagni: vincere vorrebbe dire raggiungere quota 7 punti in classifica, presentandosi in Svezia il successivo 8(la partita sialla ...