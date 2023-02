Qatargate | Tarabella dopo la revoca dell’immunità | “Ora potrò rispondere agli attacchi della stampa”

(Di giovedì 2 febbraio 2023) “Ho votato a favore, ora la giustizia farà il suo lavoro. Io avrò la possibilità di esprimermi e“. Lo ha detto l’eurodeputato belga Marcai cronistiche l’Aula dell’Eurocamera ha dato il via libera allaparlamentare per lui e Andrea Cozzolino nell’ambito del caso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Leggi anche, commissione Juri vota per revoca immunità Cozzolino e, nuovi accertamenti bancari: si lavora a fascicolo autonomo a Milano, figlia e moglie ...Ora Cozzolino epotranno essere ascoltati dagli inquirenti, aprendo a possibili nuovi scenari nello ...

Qatargate, plenaria Parlamento Ue revoca immunità Cozzolino e Tarabella Adnkronos

Qatargate, l'Eurocamera revoca l'immunità a Tarabella e Cozzolino TGCOM

Qatargate, Tarabella dopo la revoca dell’immunità: “Ora potrò rispondere agli attacchi della… Il Fatto Quotidiano

Qatargate, via l'immunità a Tarabella e Cozzolino RSI.ch Informazione

Qatargate, Eurocamera revoca immunità a Tarabella e Cozzolino Sky Tg24

Ai nostri microfoni Marco Zanni, eurodeputato della lega, "Gruppo identità e democrazia" | Europa, In evidenza, Politica ...«Si tratta di una decisione burocratica, in una vicenda nella quale sono pronto a spendermi fino in fondo a difendermi». È questa la posizione di Andrea Cozzolino, assistito ...