(Di giovedì 2 febbraio 2023), come aveva preannunciato nelle scorse settimane, ha votato a favore della perdita delle guarentigie che impediscono alla giustizia di un Paese membro di mettere in stato di fermo un membro ...

Via libera della Plenaria dell'alla revoca dell'immunità per gli eurodeputati Marc Tarabella e Andrea Cozzolino che, secondo gli inquirenti belgi, potrebbero essere coinvolti nel. Il voto per entrambe le ...Via libera della Plenaria dell'alla revoca dell'immunità per gli eurodeputati Marc Tarabella e Andrea Cozzolino che, secondo gli inquirenti belgi, potrebbero essere coinvolti nel. Presente, in Aula, l'...

Qatargate, l'Eurocamera revoca l'immunità a Tarabella e Cozzolino TGCOM

Qatargate, revocata immunità parlamentare a Tarabella e Cozzolino ... Agenzia ANSA

Qatargate, via l'immunità a Tarabella e Cozzolino RSI.ch Informazione

Qatargate, Eurocamera revoca immunità a Tarabella e Cozzolino Sky Tg24

Così il Parlamento europeo vuole evitare altri Qatargate Linkiesta.it

Lo ha detto l'eurodeputato belga Marc Tarabella ai cronisti dopo che l'Aula dell'Eurocamera ha dato il via libera alla revoca dell'immunità per lui e Andrea Cozzolino nell'ambito del caso Qatargate.Via libera della plenaria del parlamento europeo alla revoca dell'immunità per gli eurodeputati Marc Tarabella e Andrea Cozzolino che, secondo gli inquirenti belgi, potrebbero essere coinvolti nel ...