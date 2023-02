Qatargate | il Parlamento Europeo revoca l' immunità a Cozzolino e Tarabella

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo: da Salonicco ad Atene a Bruxelles, la carriera di Eva Kaili Vicepresidente destituita deleuropeo, la politica greca ...AGI - Ileuropeo, in seduta plenaria a Bruxelles, ha votato a favore della revoca dell'immunità ...agli eurodeputati Andrea Cozzolino e Marc Tarabella nell'ambito dell'inchiesta sul...

Qatargate, tutto sull’inchiesta sulla corruzione al Parlamento Ue Sky Tg24

Qatargate: Giorgi e Figà-Talamanca ancora in carcere Euronews Italiano

Qatargate, tornano in libertà la moglie e la figlia dell'ex eurodeputato ... Fanpage.it

Qatargate, Eurocamera revoca immunità a Tarabella e Cozzolino Sky Tg24

Qatargate, il Parlamento europeo ha revocato l'immunità di Andrea ... Fanpage.it

I deputati del Parlamento europeo hanno votato per la revoca dell'immunità di Andrea Cozzolino (NI, IT) e di Marc Tarabella (NI, BE), in seguito alle richieste delle autorità belghe. Approvato, quindi ...AGI - Il Parlamento europeo, in seduta plenaria a Bruxelles, ha votato a favore della revoca dell'immunità parlamentare agli eurodeputati Andrea Cozzolino e Marc Tarabella nell'ambito dell'inchiesta ...