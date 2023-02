Qatargate | il Parlamento europeo consegna Cozzolino e Tarabella ai giudici belgi | revocata l’immunità

... in seguito al via libera dalEuropeo alla revoca dell'immunità parlamentare disposta nei suoi confronti e per Andrea Cozzolino, in merito allo scandaloTra Abbonati per leggere anche Leggi anche Ue divisa sul piano per l'industria: è scontro tra Italia e Germania, dalla commissione deleuropeo ok alla revoca dell'immunità a ...

Qatargate, Pignedoli (M5s): "Bene voto in Parlamento. Adesso serve riforma interna" - Video Agenzia ANSA

Qatargate, il Parlamento europeo revoca l'immunità a Cozzolino e Tarabella. L'eurodeputato belga: «Ora potrò parlare» Open

Qatargate, Parlamento Ue revoca immunità a eurodeputati Cozzolino e Tarabella QUOTIDIANO NAZIONALE

Qatargate, immunità parlamentare revocata a Andrea Cozzolino e Marc Tarabella Il Tempo

Qatargate, Parlamento Europeo revoca immunità a Cozzolino e Tarabella Adnkronos

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - Il Parlamento Europeo ha approvato la proposta adottata martedì scorso dalla commissione giuridica per la revoca dell'immunità di Andrea Cozzolino e Marc Tarabella, ...L’Europarlamento, in seduta plenaria a Bruxelles, ha votato a favore della revoca dell’immunità parlamentare agli eurodeputati Andrea Cozzolino e Marc Tarabella nell’ambito dell’inchiesta sul ...