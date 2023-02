Il tutto si accompagna alle aspre polemiche che hanno accompagnato lo scandaloche ha ... La sentenzaal termine di un procedimento per danno erariale nell'ambito della vicenda delle "...... starting with Europe, are said to be prey (is a case in point) to multinationals that ... Case con assicurazione docla polizza decennale per gli immobili in costruzione che dovrà ...

Qatargate, arriva la revoca dell'immunità per Cozzolino e Tarabella ilGiornale.it

Qatargate, l'Eurocamera revoca l'immunità a Tarabella e Cozzolino TGCOM

Arrivano le norme anti-Qatargate per eurodeputati e assistenti EuropaToday

Qatargate, gli investigatori belgi arrivano a Milano: tremano i palazzi del potere IL GIORNO

Qatargate, Panzeri si pente e collabora con i giudici: arrivano le prime confessioni BergamoNews.it

Presente, in Aula, l'eurodeputato belga Tarabella. Il voto per entrambe le revoche è avvenuto per alzata di mano. La commissione giuridica aveva votato all'unanimità il parere per togliere l'immunità.Da Bruxelles sì alla revoca dell'immunità per Cozzolino e Tarabella. Nuovi arresti in vista E adesso l'ombra delle accuse di Antonio Panzeri comincia a pesare in modo drammatico sul futuro del più imp ...