Qatar | l’europarlamentare Cozzolino | Estraneo ai fatti | difesa in ogni sede

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 2 febbraio 2023)Andrearivendica la sua “estraneità” aie si difenderà “in tutte le sedi, come ha giàinnanzi alla Commissione, perché possa essere accertata la verità”. Lo comunicano, per conto dello stesso, i suoi avvocati Federico Conte, Dezio Ferraro, Dimitri De Becó. Oggi la seduta della Plenaria dell’Eurocamera ha revocato l’immunità per lui e per l’altro eurodeputato Marc Tarabella. L'articolo proviene da Ildenaro.it.