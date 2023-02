Sullo stesso piano di, sono le parole del suo ministro degli Esteri Sergej Lavrov. L'Occidente punta a risolvere 'la questione russa' infliggendo a Mosca una tale sconfitta in modo che essa '...Setrova rispetto per questo principio in qualsiasi azione dei nostri colleghi occidentali,... "ha spiegato in dettaglio gli obiettivi, le ragioni e l'inevitabilità della nostra ...

Putin: «Qualcuno sta spingendo l'Europa in guerra con la Russia, ma abbiamo mezzi per difenderci e vincere» leggo.it

Il Gruppo Wagner, la compagnia di mercenari al servizio di Putin ... Geopop

Vorrei una Russia felice e senza paura: intervista in carcere a Ilya ... Fanpage.it

L'ex speechwriter di Putin: "In Russia è reale la possibilità di un colpo di Stato" la Repubblica

Ucraina, Cottarelli: "L'economia ha retto, le sanzioni alla Russia ... Adnkronos

«La Russia è nuovamente minacciata dai carri armati tedeschi». Vladimir Putin torna ad accusare l'Europa ed evoca l'escalation del conflitto, tanto ...Le parole di Martello «Se qualcuno vuole conoscere il degrado della politica non ... Andare al tavolo delle trattative con le spoglie dei vinti è barbarie politica, lasciamola a Putin. Nel nostro ...