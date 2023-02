Putin | la Russia è di nuovo minacciata dai panzer tedeschi Ue | altri 500 mln per aiuti militari all' Ucraina

Lo Zar: 'L'ideologia del nazismo nella sua forma moderna rappresenta di nuovo una minaccia per la. E' incredibile, ma siamo di nuovo minacciati da carri armati Leopard tedeschi'... perché a rischio c'è la libertà, ci troviamo davanti a una lotta fra democrazie e regimi autoritari:combatte per negare un futuro all'Ucraina ma invece rischia il futuro della".

Von der Leyen a Kiev, Zelensky: sostegno Ue è molto importante. Putin: fiducia nella vittoria - Putin: la Russia è di nuovo minacciata dai panzer tedeschi - Putin: la Russia è di nuovo minacciata dai panzer tedeschi RaiNews

Guerra Ucraina, Putin a Stalingrado: «Noi minacciati ancora dai panzer tedeschi. In corso tentativi di spinger ilmessaggero.it

Ucraina Russia, ultime notizie sulla guerra, in diretta | Putin: «Siamo sicuri della vittoria, noi di nuovo... Corriere della Sera

Bondarev: «In Russia comandano gli incapaci. Se Putin perde, il regime può crollare» | L'intervista Corriere della Sera

Putin a Volgograd: "Fiduciosi in noi e nella nostra vittoria". FOTO Sky Tg24

This is a carousel. Use Next and Previous buttons to navigate MOSCOW (AP) — Russian President Vladimir Putin on Thursday attended commemorations of the 80th anniversary of the Soviet victory over Nazi ...“It is clear,” he tweeted, that Lavrov’s statements “are part of the already well-known threatening rhetoric of Russian diplomacy.” Vladimir Putin and other Russian officials have indeed used similar ...