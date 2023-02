(Di giovedì 2 febbraio 2023) (Adnkronos) – Kylian Mbappé si ferma, vittima di un infortunionella gara di ieri sera contro il Montpellier che è stata chiusa dall’attaccante francese nel peggiore dei modi dopo il rigore fallito (ben due volte) e l’errore clamoroso a porta vuota con il palo colpito. Gli esami strumentali svolti dahanno confermato i sospetti: c’èal bicipite femorale. Lo stop per il francese sarà di almeno tre settimane. Salterà soprattutto la gara d’andata in Champions League contro il Bayern Monaco. Unanon da poco per il PSG. Di seguito il comunicato ufficiale del club transalpino sulle condizioni del calciatore: “Effettuati gli esami strumentali, Kylian Mbappé soffre di unaalla coscia sinistra a livello del bicipite femorale. La sua indisponibilità è stimata in 3 ...

Una possibilità che non alletta particolarmente ilche, per ragione di Fair Play finanziario, ... Bruttaquindi per la formazione di Chivu che in campionato non se la passa poi molto bene (è ...al 14', quando Bertolone deve abbandonare il match dopo aver preso una storta sulla tre ...- 1 - 0 Pozzomaina - Felizzano - 1 - 0 Asca AL - JCP - 0 - 3 Arquatese - Ovadese - 1 - 1 Gaviese --...

PSG, tegola Mbappé: il francese infortunato salterà la Champions Calcio in Pillole

Psg, tegola Mbappé: salta l'andata col Bayern - Sportmediaset Sport Mediaset

PSG: tegola Mbappè, c'è lesione muscolare Adnkronos

PSG nei guai, Mbappé salta il Bayern Monaco Today.it

PSG, tegola per Galtier: Verratti out per infortunio contro il Rennes Footballnews24.it

Infortunio Mbappé, c’è lesione per l’attaccante francese del PSG! A rischio la sua presenza contro il Bayern Monaco Secondo quanto riportato da L’Equipe, Kylian Mbappé ha sostenuto degli esami medici ...Tegola per il Paris Saint-Germain a poche settimane dal big match di Champions League contro il Bayern Monaco: Kylian Mbappé sarà assente per tre settimane a ...