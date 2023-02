Psg preoccupato | da Mbappé arrivano brutte notizie

Tra parentesi: nessuno si è, in quel momento, dell'integrità fisica di Vincent Candela, ... Domanda: si è presentato il Real O il Barcellona O il, il Bayern, il City, lo United Fate ...A Ibrahimovic è stato chiesto se èper il futuro di Mbappé nel reparto di attacco del. Ha detto che lo preoccupa di più il modo di festeggiare la vittoria al Mondiale degli argentini. ...

Il Psg è preoccupato per la caviglia di Neymar: quando guarirà (L ... IlNapolista

Il Psg è preoccupato per la caviglia di Neymar: quando guarirà (L'Equipe) Virgilio

Il PSG trema. Mbappé sbaglia due rigori e si infortuna. blue News | Svizzera italiana

Ma dove va questo PSG – – I am Sport I am Sport

Napoli, tifosi preoccupati: c’è anche il PSG sul titolare di Spalletti ultimecalcionapoli.it

Accade tutto in un attimo in Montpellier-PSG: calcio di rigore fallito, poi l'arbitro lo fa ribattere e Mbappé lo fallisce di nuovo: sulla ribattuta del portiere, il francese sbaglia a porta sguarnit ...Kylian sbaglia due volte lo stesso rigore, poi esce per infortunio: ci pensa Leo. Il marocchino segna all'esordio. Sorridono Monaco e Rennes, crollo del Lens ...