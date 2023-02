Psg | Mbappé rischia di saltare il Bayern ma Galtier rassicura | “Nulla di cui preoccuparsi”

Leggi su sportface

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Psg con il fiato sospeso per le condizioni di Kylian, uscito per infortunio al 21? contro il Montpellier. Dopo aver sbagliato un calcio di rigore per ben due volte (compresa la ripetizione), l’attaccante ha proseguito la sua serata no accusando un problema al ginocchio e lasciando il terreno di gioco anzitempo. La preoccupazione è ora soprattutto per il confronto di Champions League contro ilMonaco, in programma tra due settimane. Secondo L’Equipe la presenza del calciatore è in dubbio, ma a fine partita Cristophe, tecnico dei parigini, è apparso più ottimista: “Non c’è bisogno di“. SportFace.