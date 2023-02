Psg | ansia per il ginocchio di Mbappè | “Mi fa male”

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Ildi Kyliantiene in apprensione il Psg in vista della doppia sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. La partita – 1-1 col Montpellier – del fuoriclasse francese è durata 20?, il tempo di sbagliare anche una nitida occasione da gol. Poi un colpo al, che costringerà il giocatore a sottoporsi ad esami: “È stato su un appoggio che mi sono infortunato. Ho troppo dolore”, le parole del calciatore all’uscita dal campo, come hanno mostrato le telecamere di Canal+. Si ferma anche Sergio Ramos: “Si è fattoall’adduttore. Apparentemente niente di grave”, ha spiegato Galtier nel post gara. SportFace.

... il tecnico saprà se Skriniar è ancora un suo giocatore, e allora andrebbe in campo, o se invece va subito a Parigi, anticipando di 5 mesi l'accordo già raggiunto col. L'Inter è ine ha ...Gli appassionati di calcio attendono coni momenti decisivi delle competizioni. Momenti in ... Lionel Messi Dopo averla inseguita a lungo, l'attuale giocatore delè finalmente riuscito a ...

Il PSG sospetta un sabotaggio del Chelsea su Ziyech: nella notte ... Fanpage.it

Ligue 1, Tudor mostra alla Juve come si fa: 2-0 al Nantes. Il Psg vince, ma Mbappé ko Tuttosport

Roma, Mourinho crede nel ritorno di Wijnaldum: sarà inserito in lista ... Sportitalia

Come è andato il primo incontro tra Messi e Mbappé al PSG dopo i ... Sport Fanpage

il Giornale – Demiral, l’Atalanta non fa sconti: il piano di Marotta per convincere Percassi fcinter1908

Il tecnico croato del Marsiglia batte i prossimi avversari dei bianconeri in Europa League. Successo anche per i parigini in trasferta sul Montpellier ...L’operazione di mercato Ziyech-PSG è fallita clamorosamente per gli imbarazzanti errori del Chelsea nell’invio della documentazione ...