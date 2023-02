MILANO - Skriniar il primo luglio andrà ale Darmian, l'eroe di coppa, rinnoverà fino al 2024 (con opzione 2025). Due certezze in una ...i dirigenti hanno il tempo per lavorare e il primo ...Anzi, oggi vedi il capitano dell'Inter Skriniar trovare l'accordo per accasarsi ala zero e ... I giocatorisono più legati ai soldi e meno alla maglia. Skriniar e Zaniolo sono solo gli ...

Psg, adesso è confermato: Mbappé salta il Bayern ItaSportPress

Serata da cancellare per Mbappé: sbaglia due rigori ed esce per ... Goal Italia

La faccia di Mbappé dice tutto: impossibile restare indifferenti di ... Fanpage.it

PSG, ora è ufficiale: Mbappé salterà la sfida di Champions contro il Bayern Monaco Calcio News 24

Skriniar subito al Psg Oggi la verità Corriere dello Sport

L' attaccante del Psg Kylian Mbappé salterà l'andata degli ottavi di finale di Champions League con il Bayern Monaco a causa di un infortunio rimediato nella partita di campionato contro il ...Ma adesso l’obiettivo di Milan Skriniar è quello di chiudere ... termine della finestra invernale del calciomercato sembrava che il passaggio di Skriniar al Psg potesse arrivare subito. Ma i francesi ...