Prosciolto 28enne accusato di aver sequestrato la fidanzata | l’ennesimo cortocircuito della riforma Cartabia

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Quando i carabinieri erano entrati nell’appartamento di Sant’Angelo Lodigiano, sigillato dall’esterno con catena e lucchetto, avevano trovato una giovane 24enne rinchiusa che chiedeva aiuto. Le indagini si erano subito indirizzate sul fidanzato, unromeno di nome Marian, che due anni fa era stato rinviato a giudizio con l’accusa di sequestro di persona. Il 31 gennaio però il tribunale di Lodi lo ha. Il motivo è: la legge voluta dell’ex Guardasigilli, infatti, inserisce il sequestro di persona (se non aggravato dall’estorsione e se non commesso nei confronti di persona incapace) tra i reati che non sono procedibili d’ufficio. La giovane 24enne, che ha fatto perdere le sue tracce dopo l’inizio delle ...

Il processo a Lodi per il caso di una 24enne che era stata segregata con un lucchetto in un locale al Belfuggito e poi liberata dai carabinieri Un romeno di 28 anni, Marian A., è stato prosciolto ieri ...Il reato, per effetto della riforma Cartabia, non è più perseguibile d’ufficio, così il giudice ha disposto il non luogo a procedere ...