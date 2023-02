(Di giovedì 2 febbraio 2023) Sarà Alessandro, della sezione AIA di Bologna, il direttore di gara di, in calendario domenica alle ore 15.00. Assistenti saranno i signori Alassio e Lombardo, quarto ufficiale il sig. Miele. V.A.R. sarà il sig. Guida, A.V.A.R. il sig. Pezzuto. Fonte articolo e foto: www.fc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

R che dirigeranno Torino - Udinese , gara validala 21ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23. Torino - Udinese h. 15.00Alassio - Lombardo Iv: Miele G. Var: Guida Avar: ...R che dirigeranno le gare validela 21ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23. ... 15.00Alassio - Lombardo Iv: Miele G. Var: Guida Avar: Pezzuto Fiorentina - Bologna h. 18.00 ...

Prontera per Torino-Udinese | TORINO FC 1906 SITO UFFICIALE Torino FC

Coppa Italia, gli arbitri degli ottavi di finale: Prontera per Inter-Parma, Milan-Torino a Rapuano TUTTO mercato WEB

Arbitri Serie A, le designazioni per la 21^ giornata Sky Sport

Inchiesta “Re Artù”, fissato l’abbreviato per cinque imputati LeccePrima

Serie A, arbitri: Dionisi per la Roma, Ayroldi per la Lazio. Napoli: c'è Di Bello Corriere dello Sport

Sarà Alessandro Prontera, della sezione AIA di Bologna, il direttore di gara di Torino-Udinese, in calendario domenica alle ore 15.00. Assistenti saranno i signori Alassio e Lombardo, quarto ufficiale ...Designati gli arbitri per le gare valide per la 21esima giornata del massimo campionato ROMA (ITALPRESS) - Sarà Davide Massa ad arbitrare ...