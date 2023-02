Pronostici 21esima giornata Serie A

Leggi su seriea24

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Riparte laA e ripartono anche idi Superscommesse con l’analisi dei match del 21esimo turno. In questo weekend gli occhi sono puntati sul derby della Madonnina: i nerazzurri torneranno a imporsi sui rossoneri o finalmente gli uomini di Pioli avranno la giusta motivazione per uscire dal buio di questo tunnel? Inter-Milan: Over 2.5E’ di nuovo tempo di derby dopo l’ultimo confronto in Supercoppa, terminato con la schiacciante vittoria dell’Inter per 3 a 0. I rossoneri sono obbligati a tirarsi fuori dalle sabbie mobili, mentre i nerazzurri hanno l’occasione di replicare l’ultimo recente trionfo. In 4 degli ultimi 5 scontri diretti in gare ufficiali il match è terminato con almeno 3 gol realizzati. Il consiglio di Superscommesse è dunque l’esito Over 2.5. Sassuolo-Atalanta: Goal SìI neroverdi di Dionisi, dopo la vittoria per 5 a 2 della ...