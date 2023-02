Programmi TV di stasera | giovedì 2 febbraio 2023 Del Debbio intervista Meloni e Salvini

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Paolo Del- Dritto e Rovescio (Foto US Mediaset) Rai1, ore 21.25: Che Dio ci Aiuti 7 Fiction. 7×07 L’amore ti cambia: Azzurra è convinta che Suor Teresa nasconda qualcosa. Indagando, incrocia una sua conoscenza. Ludovica va a Roma con Cate per trovare un documento scomparso che potrebbe aiutare sua madre. 7×08 Le orme dei padri: Emiliano e Sara si sono avvicinati tanto. Lo psichiatra è alle prese con un test del QI. L’arrivo dei genitori mette Cate in crisi. Ludovica deve fare i conti con il rapporto con sua madre. Rai2, ore 21.20: The Misfits Film del 2021 di Renny Harlin con Pierce Brosnan e Tim Roth. Trama: Il brillante ladro internazionale Richard Pace evade di prigione, ma viene catturato da una banda, di cui fa parte anche sua figlia, che vuole coinvolgerlo nella rapina del secolo. Si tratta di impossessarsi dei lingotti d’oro, custoditi in una delle ...

