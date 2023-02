Pro Vita | Aprire uno spiraglio nel muro di fake news che girano intorno alla questione climatica

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - “Pro& Famiglia ha indetto questa conferenza stampa, Custodiamo l'ambiente custodendo l'uomo, perché bisognaunoneldiche”, ha esordito così il membro del direttivo della Onlus, Francesca Romana Poleggi, che ha organizzato la conferenza stampa incentrata sul clima e sulla centralità dell'uomo per la salvaguardia dell'ambiente. “Noi vogliamo combattere l'inquinamento, è giusto custodire il Creato perché è la casa di tutti gli uomini. Non è vero, però, che l'uomo è il responsabile della prossima fine del mondo perché non è vero che è il responsabile dell'emissioni di Co2 e del riscaldamento ...