Primo taglio delle bollette Giorgetti | Ridotte del 40%

Leggi su iltempo

(Di giovedì 2 febbraio 2023) «Credo che la politica che abbiamo adottato per leinizi a dare i primi frutti. Domani (oggi per chi legge, ndr) Arera darà notizia della riduzione. Non è il 40%, ma siamo vicinissimi, e questo è untangibile segnale. Questo già vale per gennaio, ma vuol dire che a febbraio ci sarà un'ulteriore riduzione e quindi vuol dire che, auspicabilmente, ci indirizziamo verso un sentiero di normalità a beneficiofamiglie». A dare la notizia della prima riduzione del prezzo del gas che si attendeva da tempo, è il ministro dell'Economia, Giancarlo, intervenendo a un evento della Lega a sostegno della candidatura di Francesco Rocca alla Regione Lazio. Nel frattempo, per far fronte al caro, è interessante ciò che ...