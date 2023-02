Prezzi benzina | oggi lieve calo sui listini

(Di giovedì 2 febbraio 2023) (Adnkronos) – Tornano a scendere le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, continuano i ribassi suideidie carburanti consigliati. Inanche le medie nazionali deipraticati alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di due centesimi al litro iconsigliati del gasolio e del Gpl. Per IP registriamo un ribasso di 2 cent/litro sul gasolio, per Q8 -1 cent sue gasolio e -2 cent sul Gpl, per Tamoil -1 cent sul gasolio. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri ...

Non resta quindi che attendere e vedere cosa cambierà a partire dal prossimo 5 febbraio per quanto concerni idie diesel. Entra nel gruppo offerte di lavoro, pensioni, bonus, ...da 71.100 euro. La suv di grandi dimensioni Range Rover Velar (è lunga 480 cm), in ... dotati di tecnologia Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV),e ibridi plug - in (P400e). Tutte le ...

Perché il prezzo di benzina e (soprattutto) diesel può aumentare da domenica 5 febbraio Today.it

Prezzi benzina e gasolio. Servito e fai da te Corriere della Sera

Benzina e diesel, prezzi al rialzo: cosa succede dal 5 febbraio WIRED Italia

Prezzi carburante ancora alti: benzina a 1,883 euro Auto.it

La brutta sorpresa sul prezzo di diesel e benzina da domenica 5 febbraio Today.it

Crescono invece sensibilmente i prezzi delle auto usate in vendita ... il diesel continua a mantenere la quota principale (45%), seguita dalle vetture a benzina (36%). Allo stesso tempo cresce ...Il Decreto Trasparenza prezzi n. 5 2023, del Governo Meloni ha riproposto per il 2023 l'agevolazione per i lavoratori dipendenti detta bonus carburante o bonus benzina, già previsto nel 2022 dal ...