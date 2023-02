Previsioni meteo | venerdì soleggiato Dominio anticiclonico | fino a quando durerà

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Anticiclone delle Azzorre in espansione sull'Italia. Tempo stabile e temperature in aumento anche nel weekend. Ma all'orizzonte si profila una nuova svolta ...

Anticiclone delle Azzorre in espansione sull'Italia. Tempo stabile e temperature in aumento anche nel weekend. Ma all'orizzonte si profila una nuova svolta ...'Appare ormai confermato l'arrivo del freddo anche sulla nostra Penisola nella prossima settimana'. Ad affermarlo è il meteorologo di 3Bmeteo.com Edoardo Ferrara, il quale spiega che 'un primo deciso ...

Previsioni meteo Torino oggi Cieli pressoché sereni si susseguono fin dalle prime ore della notte a Torino, dove le condizioni meteo pertanto risentono del suddetto campo di Alta pressione e risultano ...FINO A VENERDI' TEMPO IN PREVALENZA STABILE - L'anticiclone delle Azzorre, pur rimanendo centrato sull'ovest Europa, manterrà comunque il tempo in prevalenza stabile sull'Italia fino a venerdì. In ...