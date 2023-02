Preti pedofili | sono 418 in Italia | secondo il report della Rete L’Abuso

... presentato ieri dall' Osservatorio Permanente della e dall'associazione internazionale (Ending Clergy Abuse), censisce in Italia 418, divisi in 88 anonimi, 166 denunciati e 164 ...in Sicilia sono 39. E' il dato che viene fuori dal primo Report dei sopravvissuti agli abusi sessuali del clero italiano, presentato dall'Osservatorio permanente della Rete L'Abuso e ...

Report pedofilia in Italia: "164 sacerdoti con condanna definitiva negli ultimi 15 anni" RaiNews

Ci sono 39 preti pedofili in Sicilia Tp24

In Sicilia si contano 39 preti pedofili: «Alcuni casi senza giustizia perché il reato è in prescrizione» MeridioNews - Edizione Sicilia

Report vittime abusi: in Italia censiti 418 preti pedofili, 21 in Calabria Quotidiano online

Pedofilia, "164 sacerdoti con condanna definitiva in ultimi 15 anni" Adnkronos

L’arco temporale di riferimento è di circa 13 anni. Al primo posto c’è la Lombardia con 69 casi, seguita dal Veneto e dalla Sicilia ...Il primo Report dei sopravvissuti agli abusi sessuali del clero italiano, presentato ieri dall'Osservatorio Permanente della Rete L'Abuso e dall'associazione internazionale Eca ...