Presto saremo in grado di creare organismi del tutto artificiali Una nuova èra

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Negli ultimi quattro miliardi di anni circa, l'unico modo sulla Terra di produrre una sequenza di dna funzionante - un gene – è consistito nel copiare, eventualmente con errori, un gene precedente. Grazie a diversi processi molecolari, questo processo di produzione di varietà attraverso errori impercettibili ha potuto subire brusche accelerazioni, attraverso frammentazione o integrazione di geni diversi in uno solo, in una sorta di puzzle genomico che può rimescolare le carte anche a partire dadiversi; in ogni caso, tuttavia, la produzione di varietà è stata limitata a processi che partivano da materiale genetico preesistente e utilizzavano quello per ottenere nuove versioni di vecchi geni o collage di quelli, cominciando da riorganizzazioni più o meno casuali. La selezione naturale si è poi incaricata di ripulire ildagli errori e ...