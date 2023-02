Premio Scudetto e Champions | De Laurentiis vuole tutto | le cifre

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Aurelio Deha pronto uned unLeague per il Napoli, definita la strategia della SSCN. La strada per raggiungere la meta è ancora molto lunga. Ma il Napoli nonlasciare nulla al caso. Deha imparato anche da qualche errore fatto nel recente passato, non definire in anticipo il, ad esempio. La scorsa stagione è stato uno dei problemi che ha creato qualche frizione nel gruppo. Non che sia stato il problema principale, ma ha in qualche modo dato un segnale negativo.League: Destabilisce ilSecondo quanto fa sapere Gazzetta dello Sport questa volta De ...