Poste Italiane cerca portalettere | requisiti | stipendio e come farsi assumere

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Una buona notizia per chi è indi lavoro e sogna un posto in un’azienda solida e prestigiosa: ecco l’opportunità offerta da. AAAsi. L’annuncio arriva da: l’azienda guidata da Matteo del Fante ha dato il via a una nuova campagna di assunzioni. All’inizio è previsto un contratto a tempo determinato, ma trattandosi di un’azienda solida le prospettive di un inserimento in pianta stabile non sono così remote.personale da inserire immediatamente. Ecco cosa devi fare (Ilovetrading.it)Le posizioni sono aperte in tutta Italia e per candidarsi bisogna collegarsi alla pagina del sito di...