Pontelandolfo | Rocco Diglio aderisce a Forza Italia

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto, studente universitario, in campo alle prossime elezioni amministrative dinella lista capeggiata dal Dr. Valerio Testa,. “rappresenta sempre più un riferimento sul territorio, per la sua capacità di interlocuzione con il Governo e per il suo impegno costante in ogni Comune del Sannio e dell’Alto Casertano. Anche con l’ingresso di, si rafil progetto di strutturare un partito ben radicato e vicino a tutti i territori. Sono certo chesaprà mettere al servizio del partito le sue capacità e le sue energie, favorendo un’attenzione capillare alle istanze di ...