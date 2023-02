Polemica Fontana-Fisg | L’Azzurra risponde alla Federazione | “Lesa la mia correttezza”

(Di giovedì 2 febbraio 2023) E’ tornata a parlare della vicenda Arianna(leggi qui) direttamente la protagonista. Dopo il suo posto su Instagram, la pluricampionessa olimpica di short track ha avuto la risposta della. Oraprende di nuovo la parola e chiarisce alcuni passaggi, attraverso una intervista a La Gazzetta dello Sport. Ladichiara: “Si è voluto andare oltre le mie parole. Non ho mai affermato di voler gareggiare con gli Stati Uniti. Ho solo scritto di essere stata a Salt Lake City per verificare i metodi di allenamento di quel gruppo. Ma non ho avuto contatti diretti con laUSA, né loro hanno provato a reclutarmi”. Poi sottolinea, descrivendo i rapporti con la: “Dopo Pechino non è cambiato nulla, sondo altre opzioni fino a ...

... Lorenzo, e da riunirsi 'entro una settimana'. 'Spetterà al Giurì d'onore stabilire se e ... 'Non penso che si possano mettere in discussione incarichi così importanti per una...Il presidente della Camera Lorenzoannuncia un giurì d'onore 'per verificare quanto ... 'Non penso che si possano mettere in discussione incarichi così importanti per unaparlamentare ...

Polemica Fontana-Fisg, L'Azzurra risponde alla Federazione: “Lesa ... Il Faro online

Short track, Arianna Fontana: "Voglio giustizia, i soldi non c'entrano nulla. La verità deve venire fuori" OA Sport

Arianna Fontana contro la Federghiaccio: «Olimpiadi 2026 con gli Usa Ci penso» Corriere della Sera

Short track, Pietro Sighel guida la truppa italiana a Dresda: voglia di far bene per spegnere la polemica sul caso "Fontana" OA Sport

Lombardia, polemica tra Fontana e Gadda La Prealpina

Tutto pronto sul ghiaccio della JOYNEXT Arena di Dresda (Germania) per la quinta tappa della Coppa del Mondo di short track, di scena dal 3 al 5 febbraio. Si è reduci dagli Europei di Danzica (Polonia ...La campionessa dello short track: "La Federazione non ha fatto chiarezza sule vicende del passato, incontrerò Abodi".