Plusvalenze | cambia l’Albo d’Oro | “scudetti a Napoli | Roma | Milan e Inter”

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Parlare di terremoto nel calcio italiano è diventato addirittura riduttivo. Sono in arrivo altre conseguenze pesantissime nel campionato di Serie A, in grado di stravolgere la classifica del torneo in corso e condizionare anche le prossime stagioni. E’ già arrivata la prima stangata, nei confronti della Juventus. Il club bianconero è stato punito con 15 punti di penalizzazione in relazione allo scandalo dellefittizie. Si tratta di operazioni di mercato concluse dalla Juventus con altre squadre in Italia e all’estero, sovrastimando il valore dei calciatori per sistemare i bilanci. E’ una condotta illecita, decisiva per condizionare non solo la situazione economica del club ma di conseguenza anche i risultati sportivi. Foto di Alessandro Di Marco / AnsaE’ già pronto il ricorso per annullare la penalizzazione, ma la strada si preannuncia in salita. Non è ...