Plusvalenze | arriva l’intervento del governo | l’emendamento vieta di poterle ripartire in 5 anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Il presidente Figc Gabriele Gravina aveva chiesto “alcuni interventi” per “risolvere questo problema” che ha travolto il club con più tifosi in Italia, la Juventus. E ilha raccolto il suo appello: tra i 23 emendamenti dell’esecutivo al decreto milleproroghe spunta anche un intervento sullenelle società sportive. “– secondo quanto si legge nella relazione tecnica – elimina la possibilità per le società sportive di poterlein cinqueai fini della determinazione del reddito nel caso di possesso di un anno, rientrando pertanto nella condizione generale del possesso triennale”. Inoltre “limita l’ammontare della plusvalenza oggetto di ripartizione in 5alla sola quota parte proporzionalmente corrispondente ...