Platinette | “Non sono mai stato deviato | mi affascinava il meccanismo della seduzione”

(Di giovedì 2 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Come va? Insomma… Se vuole una falsità le dico che sto bene. Posso ringraziare la mia infanzia non felice, perché grazie a questoriuscito ad affrontare la vita con maggior determinazione e forza”. Mauro Coruzzi in artesi racconta in un’intervista esclusiva al quotidiano La Ragione. E parla del suo rapporto con il sesso: “Miapprocciato a questo tema abbastanza presto, ai tempi delle superiori. Nonperò maio cose del genere. Da un punto di vista analitico, a posteriori, posso dire che miil. A interessarmi non era il sesso quanto il fatto di essere interessante per qualcuno, anche se a onor del vero fin dalle elementari mi ...

I due format per il resto sono praticamente identici senonché in Tali e Qualiviene trasmesso il backstage delle preparazioni. Ed il motivo ha provato ad ipotizzarlonella rubrica che ...... asserendo: 'Spero sia fatto presto, perrischiare che la trasmissione diventi come l'originale,... analizzando l'Almanacco di Drusilla,ha affermato: 'Immagino sia un lavorone per lei ...

Mauro Coruzzi esprime il suo pensiero sul programma L'Almanacco di Drusilla Foer. E' a rischio Ecco il suo punto di vista. Platinette conosciuta nel mondo dello spettacolo come opinionista, in questi ...Il successo del programma Tali e quali, il noto opinionista Mauro Coruzzi lancia un'indiscrezione sul programma. Nella serata di ieri, sabato 28 gennaio è andata in onda una nuova puntata di Tali e qu ...