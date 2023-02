Plastic Puglia Lavora con Noi

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Opportunità di carriera nell’azienda leader nella produzione di articoli ina:è un’azienda leader nella produzione di articoli ina, con una forte presenza nel mercato italiano e internazionale. Con sede a Monopoli (Bari), offre ai propri dipendenti un ambiente di lavoro dinamico e stimolante, oltre a molte opportunità di crescita professionale e sviluppo carriera. Se stai cercando un lavoro in un’azienda che investe nei suoi dipendenti e offre opportunità di carriera a lungo termine,potrebbe essere la soluzione giusta per te. : Posizioni aperteoffre ai propri dipendenti molte opportunità di carriera, con posizioni aperte in molte aree dell’azienda, tra cui produzione, vendite, ...