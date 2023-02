Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi | in arrivo un grande evento su Rai2

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 2 febbraio 2023)intervista: inuno specialesuè pronto ad intervistare. Non è uno scherzo, ma quello che accadrà prossimamente sua BellaMà, il programma condotto da Pierluigi Diaco. E’ decisamente sorprendente l’anticipazione rilasciata dal noto portale Blogo, che ha svelato in anteprime come la coppia, una delle più amate degli ultimi anni sul fronte gossip, sia pronta a raccontarsi in una intervista del tutto anomala, in cuivestirà i panni del conduttore. E le doti a, come il pubblico ha avuto modo di vedere in questi anni, non mancano di certo. Il ...