PIER SILVIO BERLUSCONI | “MEDIASET ACCESA CONTRO SANREMO PER DARE UN’ALTERNATIVA”

(Di giovedì 2 febbraio 2023) “? Dimenticate la parolaprogrammazione“. Lo ha dettointerpellato dai cronisti sul tema durante una conferenza stampa sullo sviluppo digitale di. “Noi non abbiamo nessuna intenzione diprogrammare. È esattamente il contrario. Andiamo avanti con il nostro consueto palinsesto. Per la prima volta dopo molti anni, non mettiamo in atto un disarmo assoluto. Vogliamodi visione al pubblico italiano“. L’ad diha parlato anche del caso creatosi dopo l’annuncio di un intervento di Volodymyr Zelensky alla serata finale del Festival: “Da cittadino che paga il canone dico che c’è un conflitto in ballo, si parla di morti, cosa c’entra con ...

'Collaborazione tech con Spagna, antenne su M&A in Olanda' . In casa Mediaset, prosegueBerlusconi, 'da tanti anni ormai lavoriamo sul web e oggi abbiamo qualcosa in termini di tecnologia e di servizi agli utenti abbastanza unico'. Questo al momento 'esiste in Italia, con la ...Gli ascolti non eccellenti della passata edizione, però, sono andati a danno della sua riconferma e non solo, perchéBerlusconi aveva anche invocato una pausa del programma, per ...

Mediaset: Pier Silvio Berlusconi, conti 2022 molto positivi Agenzia ANSA

Mediaset: Pier Silvio Berlusconi, conti 2022 molto positivi La Prealpina

Mediaset: Pier Silvio Berlusconi, conti 2022 molto positivi - Italia-Mondo Alto Adige

Mfe: Pier Silvio Berlusconi, procede percorso creazione gruppo mediatico paneuropeo - LaPresse LAPRESSE

(Adnkronos) – L’intervento del presidente ucraino Zelensky a Sanremo è “una bella gatta da pelare” secondo Pier Silvio Berlusconi, ceo di Mfe-MediaForEurope, che, rispondendo alle domande dei ..."Sanremo Dimenticate la parola controprogrammazione". Lo ha detto Pier Silvio Berlusconi interpellato dai cronisti sul tema durante una conferenza stampa sullo sviluppo digitale di Mediaset. "Noi non ...