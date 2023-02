Picchiata da un senzatetto | le scoprono un tumore e viene investita da un’auto Alli McLaren non perde la speranza | “Non scegliamo ciò che ci accade”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Se è stata soprannominata donna più sfortunata del mondo un motivo ci sarà. Si sta parlando della content creator su TikTok e aspirante attricee delle sue numerose disavventure. “Ancora una volta, lol. Non ho condiviso molto di questo viaggio per molto tempo a causa di alcune complicazioni dopo l’intervento e, in verità, non ero pronta. Ma ora è divertente guardare il viaggio che si sta svolgendo perché è tutto confuso nella mia testa”. Con queste parole la giovaneha condiviso un video sul suo seguitissimo profilo Instagram per raccontare a tutti la sua serie di sfortunati eventi. Nell’ottobre del 2021aggradita da unche le tira un pugno in piena faccia rompendole la mascella. “Ho attraversato la strada e l’ho visto con la coda dell’occhio. ...