(Di giovedì 2 febbraio 2023) Chiusura in decisoper, con gli investitori che vedono avvicinarsi la fine del ciclo rialzistaa Bce. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in progresso'1,49%, ...

Borse europee positive dopo gli appuntamenti clou della settimana con le riunioni delle banche centrali. A, il Ftse Mib termina in progresso dell'1,5% a 27.100 punti, con Telecom Italia (+9,5%) sugli scudi dopo l'offerta non vincolante del fondo KKR per una partecipazione nella società ...Francoforte come atteso ha alzato il costo del denaro di 50 punti base. Lagarde: economia tiene più del previsto. Avola Tim dopo l'offerta non vincolante di Kkr per NetCo. Corre Ferrari dopo i conti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee confermano il rialzo della mattinata e migliorano anche ...

Piazza Affari chiude in rialzo dell'1,49% ai massimi da un anno Alto Adige

Piazza Affari chiude in rialzo dell'1,49% ai massimi da un anno - Ultima Ora Agenzia ANSA

Piazza Affari chiude in rialzo dell'1,49% ai massimi da un anno La Prealpina

Piazza Affari: violenta contrazione per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia Teleborsa

Borse europee positive dopo gli appuntamenti clou della settimana con le riunioni delle banche centrali. A Piazza Affari, il Ftse Mib termina in progresso dell’1,5% a 27.100 punti, con Telecom Italia ...(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Chiusura in deciso rialzo per Piazza Affari, con gli investitori che vedono avvicinarsi la fine del ciclo rialzista della Bce. L'indice Ftse Mib ha terminato le ...