Piantedosi si accanisce sui migranti

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 2 febbraio 2023) La vergogna di Matteoe di tutta la ciurma del governo Meloni – qui sulla terra ferma – è lunga almeno i settecentosettanta chilometri in pullman che si devono sorbire i minori non accompagnati (senza nessuno, senza parenti né genitori) dopo quattro inutili giorni di viaggio inflitto per arrivare al porto di La Spezia. Se serviva un ulteriore esempio per dimostrare l’infame vigliaccheria del ministro dell’Infernoe di questo governo ora si può aggiungere anche l’odissea della nave Geo Barents di Medici senza Frontiere. Dirottati a La Spezia per finire a Foggia. L’inutile calvario inferto ai minori della Geo Barents. Quasi 800 chilometri in pullman Nei giorni scorsi la nave è stata autorizzata a sbarcare in Liguria, a un porto a oltre cento ore di navigazione da dove si trovava. Già qui ci sono tutti gli elementi per tastare il ...