Pescara-TikiTaka in parità | il Bitonto riaggancia la vetta Audace ok

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Altro 2-2, esattamente come all’andata, nel derby d’Abruzzo traPlanet: al PalaRigopiano apre e chiude Vanin, nel mezzo le reti di Boutimah ed Elpidio e punteggio che non cambierà più, neanche durante la superiorità numerica delle ospiti per il “rosso” a Belli. A ringraziare è allora il, che “doppia” in casa la PSB Irpinia ela, a pari merito proprio coleliminato dalla corsa alla Coppa Italia: a segno Lucilèia e Nicoletti (doppiette per loro), più Cenedese e Diana Santos, mentre le campane – momentaneamente sul 2-1 con Aresu e Ribeirete – non vanno oltre il tris con Braccia. Infine, vittoria dell’Verona che non sbaglia nell’anticipo serale della Serie A Puro Bio contro il Vis Fondi: 6-0 con altrettante ...