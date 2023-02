Perde la testa al pronto soccorso e distrugge tutto | danni per 50mila euro

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Ha dato in escandescenza provocandoper 50 milaal, un quarantenne che era stato accompagnato questa notte in ospedale di Lodi dalla polizia che lo aveva trovato in strada ...

Ha dato in escandescenza provocando danni per 50 mila euro al pronto soccorso , un quarantenne che era stato accompagnato questa notte in ospedale di Lodi dalla polizia che lo aveva trovato in strada ...... le vallette più belle, i cantanti più bravi e le canzoni che restano insin dal primo ... ma facendo una papera dietro l'altra,il filo conduttore del discorso. Si arrende ed esclama "sono ...

Tomaso Trussardi perde la testa per un'altra bionda | La FOTO ... Fortementein.com

Geo Barents, Fratoianni perde la testa: dà del nazista a Piantedosi Liberoquotidiano.it

Video, Gattuso perde la testa: schiaffo alla telecamera La Gazzetta dello Sport

Thomas Bricca colpito alla testa, la madre: Sto perdendo un figlio ... Fanpage.it

Zaniolo furioso perde la testa: il gesto all'intervallo di Roma-Genoa Corriere dello Sport

Vincenzo Nibali carica Fabio Aru, in maglia gialla al Tour de France: “La corsa è ancora lunga ma ha fatto benissimo a sfruttare l’occasione. Lui su ... Jakob Fuglsang non si arrende. Il ciclista ...Nelle successive tre partite disputate è andata addirittura peggio, con i rossoneri che hanno prima perso per 0-3 la finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter, e successivamente si sono dovuti ...